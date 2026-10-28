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«Заслужил это право». Браун объяснил решение Махачева не драться в январе 2027-го

«Заслужил это право». Браун объяснил решение Махачева не драться в январе 2027-го
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45-летний прославленный боец MMA Мэтт Браун выступил в защиту решения Ислама Махачева не проводить поединок в январе 2027 года.

«Он в таком положении, потому что добился таких великих вещей, я чувствую, что он заслужил это право. Именно что право сделать так — я бы не назвал это выбором и отбором. Если бы он сказал: «Я не хочу драться ни с кем» на такой-то срок, то полностью заслуженно. Опять же, вот где я говорил это тысячу раз: я хотел бы, чтобы был какой-то стандарт. UFC нужно создать стандарт — если ты не защищаешь титул так долго, мы делаем временный титул. Это происходит в боксе всё время.

Когда ты достигаешь такого уровня, ты становишься немного более придирчивым, как и должен. Я не собираюсь ненавидеть Ислама за то, что он придирчив к следующему сопернику», — приводит слова Брауна ММA Fighting.

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