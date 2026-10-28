«Будто хотел, чтобы я проигрывал». О’Мэлли рассказал о разговоре с Кормье после UFC 333

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли сообщил, что Даниэль Кормье связался с ним после турнира UFC 333. Ранее американец допускал, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях предвзято относится к нему.

«Я определённо чувствовал это раньше. Когда я только начинал выступать, мне казалось, что у него была небольшая предвзятость. Он как будто немного хотел, чтобы я проиграл», — заявил О’Мэлли в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

При этом боец подчеркнул, что сейчас больше не считает Кормье предвзятым по отношению к себе. По словам О’Мэлли, комментатор сам написал ему 26 октября, чтобы объяснить свою позицию после турнира в Абу-Даби. Во время эфира Кормье спросил действующего чемпиона легчайшего дивизиона, кто должен стать его следующим соперником, и упомянул Сонг Ядонга, не назвав О’Мэлли.

«Он просто сказал: «Эй, я действительно считаю, что ты должен драться за титул». Я ответил: «Брат, я ничего не принимаю на свой счёт». Даже если бы Даниэль Кормье считал, что Сонг заслуживает титульного боя, мне было бы всё равно. Почему меня должно это волновать?» — добавил американец.

О’Мэлли также согласился записать совместное видео с Кормье. По словам бойца, оно должно появиться на YouTube-канале комментатора.