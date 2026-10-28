«Время пришло». Шон О’Мэлли — о возможном реванше с Петром Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли высказался о возможности проведения реванша с действующим обладателем этого титула в данной категории Петром Яном.

Первый бой между О'Мэлли и Яном прошёл в октябре 2022 года на турнире UFC 280, тогда победу раздельным решением судей одержал Шон.

«Думаю, мой бой с Чито (Марлоном Верой. — Прим. «Чемпионата») по цифрам был самым крупным в полулёгком весе за всё время на данный момент, но я действительно считаю, что мой бой с Петром будет ещё крупнее… Мы оба в своей лучшей форме, время просто пришло.

Я удивлён, что Пётр Ян не… С момента, как я побил его, никогда не слышал, что он просит о реванше… Не говорю, что Пётр Ян боится меня, но, возможно, есть причина, почему он не продвигает этот бой», — сказал О’Мэлли в интервью Даниэль Кормье.