«Закрепил за собой право». Кормье назвал Волкова следующим претендентом на титул UFC

Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье выступил в поддержку кандидатуры второго номера рейтинга UFC в категории до 120 кг россиянина Александра Волкова в качестве следующего претендента на звание чемпиона после того, как Драго победил соотечественника Ризвана Куниева в поединке, который состоялся на турнире UFC 333.

«Волков одержал важную победу. Я считаю, что Александр закрепил за собой звание претендента №1, если только Том Аспиналл не вернётся вскоре после титульного боя в ноябре. Или если только Алекс Перейра не победит Сергея Павловича безумным нокаутом», — приводит слова Кормье портал AgFight.