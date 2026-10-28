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«Закрепил за собой право». Кормье назвал Волкова следующим претендентом на титул UFC

«Закрепил за собой право». Кормье назвал Волкова следующим претендентом на титул UFC
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Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье выступил в поддержку кандидатуры второго номера рейтинга UFC в категории до 120 кг россиянина Александра Волкова в качестве следующего претендента на звание чемпиона после того, как Драго победил соотечественника Ризвана Куниева в поединке, который состоялся на турнире UFC 333.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Ризван Куниев
24 октября 2026, суббота. 21:40 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Ризван Куниев

«Волков одержал важную победу. Я считаю, что Александр закрепил за собой звание претендента №1, если только Том Аспиналл не вернётся вскоре после титульного боя в ноябре. Или если только Алекс Перейра не победит Сергея Павловича безумным нокаутом», — приводит слова Кормье портал AgFight.

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