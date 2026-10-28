«Вряд ли он меня боится. Я серьёзный соперник для Петра». О'Мэлли — о реванше с Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О’Мэлли выразил уверенность, что в потенциальном реванше с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном вновь одержит победу.

«Не думаю, что Пётр боится меня. Тем не менее, как мне кажется, Пётр вспоминает тот поединок [со мной]. Наш бой был равным, это было тяжёлое противостояние, и он стал намного лучше, как и я.

Думаю, я представляю собой серьёзного соперника для Петра Яна в стилистическом плане. И Пётр это осознаёт. Не думаю, что Ян боится меня или уклоняется от поединка. В его маленькой русской голове сейчас такие мысли: «Ах, чёрт». Это будет уже другой бой. Я не такой маленький, не Сонг или Мераб, крупный парень», — приводит слова О'Мэлли портал MMAJunkie.