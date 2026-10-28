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«У меня забрали пояс». Чимаев вновь заявил о несогласии с поражением в бою со Стриклендом

«У меня забрали пояс». Чимаев вновь заявил о несогласии с поражением в бою со Стриклендом
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), представляющий Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Хамзат Чимаев в очередной раз заявил о своём несогласии с поражением в поединке с американцем Шоном Стриклендом. Их противостояние прошло на турнире UFC 328 и завершилось победой Шона раздельным решением судей.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Я выиграл бой, но они забрали мой пояс. Я не судья, но никогда не видел, чтобы побеждал тот, кто бежит назад. Впервые в истории UFC мы видим, как пояс завоевал тот, кто убегает. Какова сейчас моя главная цель в карьере? В первую очередь хочу вернуть свой пояс. Для меня это самое главное. А потом посмотрим, что будет», — приводит слова Чимаева портал ESPN.

Хамзату Чимаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году, с 2020-го выступает в UFC. В 2025 году стал чемпионом в среднем весе.

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