«У меня забрали пояс». Чимаев вновь заявил о несогласии с поражением в бою со Стриклендом

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), представляющий Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Хамзат Чимаев в очередной раз заявил о своём несогласии с поражением в поединке с американцем Шоном Стриклендом. Их противостояние прошло на турнире UFC 328 и завершилось победой Шона раздельным решением судей.

«Я выиграл бой, но они забрали мой пояс. Я не судья, но никогда не видел, чтобы побеждал тот, кто бежит назад. Впервые в истории UFC мы видим, как пояс завоевал тот, кто убегает. Какова сейчас моя главная цель в карьере? В первую очередь хочу вернуть свой пояс. Для меня это самое главное. А потом посмотрим, что будет», — приводит слова Чимаева портал ESPN.

Хамзату Чимаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году, с 2020-го выступает в UFC. В 2025 году стал чемпионом в среднем весе.