«Вас ждёт кровь». Адесанья объявил, что подписал контракт на следующий бой в UFC

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья сообщил, что подписал контракт на следующий поединок в лиге. По последним сообщениям, его соперником станет россиянин Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, а их бой состоится на турнире UFC Fight Night 295.

«Мы только вчера подписали контракт. Наконец-то. Всё, что я скажу: вас ждёт кровь на песке. Легко говорить, поскольку я проиграл последние четыре поединка, но всё нормально. Кровь будет на песке, и она будет не моей», — приводит слова Адесаньи портал MMA Mania.

Рекорд нигерийского бойца на профессиональном уровне в ММА составляет 24 победы, из которых 16 были одержаны нокаутом, и шесть поражений.