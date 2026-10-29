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«Рад, что мне не довелось с ним драться». Экс-чемпион UFC Миочич — о Волкове

«Рад, что мне не довелось с ним драться». Экс-чемпион UFC Миочич — о Волкове
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич высказался о российском бойце Александре Волкове.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Ризван Куниев
24 октября 2026, суббота. 21:40 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Ризван Куниев

«Волков дрался со всеми. Он невероятно стойкий боец. Я всегда следил за ним и болел за него. Рад, что мне никогда не довелось с ним драться. Думаю, если у него появится возможность стать чемпионом, он ею воспользуется.

Он быстрый, и нельзя сказать, что он выходит на бои и его просто разносят. Он действует по-своему, на мой взгляд, уже находится совсем близко к титулу», — приводит слова Миочича MMA Mania.

Ранее Волков одержал победу единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27) в противостоянии с соотечественником Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

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