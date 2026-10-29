«Этот вариант начинает волновать меня». Волкановски — о возможном бое с Царукяном

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски рассказал о готовности подраться с Арманом Царукяном, представляющим Армению и Россию.

«Арман постоянно говорит, что, по его мнению, Джастин завершит карьеру. Если Джастин действительно уйдёт из спорта, думаю, вопрос будет решён. Я освобожу пояс в полулёгком весе и подерусь с Арманом за титул. Вот так. Этот вариант начинает волновать меня даже больше, чем бой с Гейджи», — приводит слова Волкановски BJ Penn.

В главном бою UFC 333, который состоялся 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, Волкановски победил россиянина Мовсара Евлоева техническим нокаутом во втором раунде и защитил чемпионский пояс.