Бывший претендент на мировой титул Павел Силягин выступит 12 ноября в Краснодаре

Бывший претендент на мировой титул во втором среднем весе (до 76,2 кг) россиянин Павел Силягин (16-1-1, 7 KO) выступит на боксёрском турнире, который состоится 12 ноября в Краснодаре.

Соперником Силягина по восьмираундовому бою станет иранец Мехраби Сайджад (6-6-2, 4 KO).

Павлу Силягину 33 года. Россиянин является бронзовым призёром чемпионата мира и Европейских игр среди любителей, дебютировал как профессионал в 2020 году. В апреле сразился за титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе с кубинцем Ослейсом Иглесиасом, но уступил досрочно (отказ от продолжения поединка).

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Наиболее титулованный боксёр.