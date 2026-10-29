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Глава АСА поделился деталями относительно боя Шлеменко и Эмеева

Глава АСА поделился деталями относительно боя Шлеменко и Эмеева
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Руководитель лиги АСА Магомед Бибулатов высказался о предстоящем поединке за вакантный титул в среднем весе (до 84 кг) между россиянами Александром Шлеменко и Рамазаном Эмеевым, который состоится 25 декабря на турнире ACA 211 Санкт-Петербурге.

«Официально поединок Эмеев — Шлеменко возглавит итоговый турнир АСА в Санкт-Петербурге 25 декабря. Страховать этот поединок, наверное, никто не будет, потому что основные претенденты определяются на ближайших турнирах и они не успевают страховать данный титульный бой. Но если этот поединок у нас слетит, больше мы не будем рассматривать данное противостояние в лиге. Да, перед официальным анонсом мы ждали, пока Шлеменко поборется в RAF, потому что с лигой у нас был такой договор», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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