Даниэль Кормье сказал, кто должен стать следующим соперником Петра Яна

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье считает, что американец Шон О’Мэлли станет следующим соперником действующего обладателя титула в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна.

«Реальность такова, что Шон О’Мэлли должен получить титульный бой следующим. Если быть предельно честным. И не только потому, что он выиграл несколько боёв, он крупнейшая звезда в дивизионе, у него и Петра есть история. Этот бой может стать одним из крупнейших в истории легчайшего веса», — сказал Кормье в интервью YouTube-каналу Tim Welch.

Шон О’Мэлли обратился к Петру Яну перед возможным реваншем