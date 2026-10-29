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Даниэль Кормье сказал, кто должен стать следующим соперником Петра Яна

Даниэль Кормье сказал, кто должен стать следующим соперником Петра Яна
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье считает, что американец Шон О’Мэлли станет следующим соперником действующего обладателя титула в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна.

«Реальность такова, что Шон О’Мэлли должен получить титульный бой следующим. Если быть предельно честным. И не только потому, что он выиграл несколько боёв, он крупнейшая звезда в дивизионе, у него и Петра есть история. Этот бой может стать одним из крупнейших в истории легчайшего веса», — сказал Кормье в интервью YouTube-каналу Tim Welch.

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