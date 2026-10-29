О’Мэлли: Топурия и Пимблетт — звёзды, но они по-прежнему ниже Макгрегора

Экс-чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о популярности бывшего обладателя титулов в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Есть супер-пупер-звезда, и это Конор Макгрегор. Вероятно, он единственная невероятно большая звезда в спорте. Затем уже идут Пэдди, Илия. Они звёзды, но, как по мне, они по-прежнему находятся ниже Конора», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу Bradley Martyn's Raw Talk.

Конору Макгрегору 38 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2013 году, в 2015-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), в 2016-м – чемпионом в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и пять поражений.