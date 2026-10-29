Член Зала славы UFC: Волкановски — истинное воплощение бойца, в отличие от Махачева

Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне аналитик и комментатор британец Майкл Биспинг с восхищением высказался в адрес чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца Александра Волкановски, упрекнув при этом действующего обладателя титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева.

«Волкановски – истинное воплощение бойца. Он принимает вызовы, остаётся активным и не похож на Ислама, который проводит бои раз в год, а ещё выбирает, с кем будет драться, в результате чего претенденты сражаются друг с другом», – приводит слова Биспинга портал AgFight.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 333, Волкановски победил техническим нокаутом россиянина Мовсара Евлоева во втором раунде.