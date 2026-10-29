«У него есть всё, чтобы завоевать пояс UFC». Легенда ММА — об Александре Волкове

Бывший чемпион Strikeforce в тяжёлом весе, а также экс-претендент на титул UFC в категории до 120 кг нидерландец Алистар Оверим выразил уверенность в том, что второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков способен стать чемпионом UFC, а также назвал его поединок против соотечественника Ризвана Куниева лучшим моментом турнира UFC 333. Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой Драго единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).

«Какой момент на UFC 333 был лучшим? Мне понравилось видеть бой моего последнего соперника в UFC — Александра Волкова. Как он выиграл… Желаю ему всего наилучшего на пути к титулу. У него есть всё, чтобы завоевать это золото», — написал Оверим на своей странице в социальной сети.