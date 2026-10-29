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Чарльз Оливейра объяснил, как Перейра может нокаутировать Павловича

Чарльз Оливейра объяснил, как Перейра может нокаутировать Павловича
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем (20-3) и бразильцем Алексом Перейрой (13-4), который станет соглавным событием турнира UFC 335.

«Павлович — очень крепкий парень, сильный ударник, крупный и мощный, но Поатан есть Поатан. Если Алекс нанесёт удар, если он будет с правильным настроем и выберет подходящий момент и попадёт, он также может легко нокаутировать Сергея. Это очень опасный бой, я это знаю, но Павлович не защищается от ударов ногами, а Поатан много бьёт ногами. Поатан хорошо двигается. На самом деле, если ему удастся попасть по цели и выбрать правильный момент первым, это определённо будет ещё один великолепный нокаут», — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.

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