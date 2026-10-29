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Александр Волков назвал величайшего бойца ММА в тяжёлом весе в истории

Александр Волков назвал величайшего бойца ММА в тяжёлом весе в истории
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков назвал величайшего бойца смешанных единоборств в истории тяжёлого веса.

— Кого ты считаешь величайшим бойцом в истории ММА в тяжёлом весе?
— Это Фёдор Емельяненко, — сказал Волков в интервью на YouTube-канале MainCardMMA.

Напомним, Емельяненко дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в августе 2000 года, а завершил карьеру в феврале 2023 года. На его счету 40 побед, из которых 31 была одержана досрочно, и семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Фёдор побеждал таких бойцов, как Марк Коулман, Ренату Собрал, Гарри Гудридж, Кевин Рэндлман, Марк Хант, Мирко Филипович, Тим Сильвия, Андрей Орловский, Антонио Рожериу Ногейра, и других. Многими авторитетными СМИ и экспертами признаётся величайшим бойцом в истории ММА.

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