Чарльз Оливейра признался, что должен был провести реванш с Царукяном на UFC 331

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра признался, что должен был изначально провести реванш со вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг Арманом Царукяном, представляющим Армению и Россию.

«Честно говоря, мой реванш с Арманом должен был состояться на том же турнире, на котором Царукян сразился с Руффи. И я отказался от этого боя. Потому что сейчас моя позиция такова, что мне уже не нужно делать то, чем я занимался 10 назад: «Сражусь ли с тем парнем? Я готов! Против другого? Тоже готов!» Мне это больше не требуется. Будь то мой завтрашний бой или через шесть месяцев – вознаграждение будет одинаковым. И оно немалое, очень значительное. Больше мне это не нужно…

Даже если бы соперником стал любой человек в мире за большие деньги, а на кону стоял титул, то я просто не вышел бы драться. Дружба, уважение, привязанность, семья. Ничто в этом мире не могло бы заставить меня забыть об этом. Даже если бы сказали: «О, ты станешь миллиардером». Ничего не заставило бы меня выйти на бой. Если бы поединок был назначен на декабрь, то подрался бы с ним. Но в ту дату, сразу после случившегося с Алланом, я бы никак не смог участвовать», — приводит слова Оливейры портал AgFight.