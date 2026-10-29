Александр Волкановски раскрыл, в каком случае согласится драться с Гейджи за титул UFC

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски раскрыл, в каком случае согласится драться с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи.

«Посмотрим, что мы будем делать, потому что лёгкий дивизион сейчас переполнен убийцами. Я не хочу лезть без очереди. Я бы согласился драться с Гейджи только в том случае, если это будет просто прощальным поединком, чтобы лёгкий дивизион мог спокойно развиваться дальше, а я смог бы уйти красиво и позволить всем заниматься своим делом. Но если так сделать нельзя, то не хочу мешать развитию дивизиона», — приводит слова Волкановски аккаунт FightLuck в социальной сети Х.