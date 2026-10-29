Бенавидес: к возможному бою с Усиком буду тренироваться так, будто до смерти напуган

Непобеждённый действующий обладатель поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) рассказал, как собирается готовиться к возможному поединку против украинца Александра Усика (25-0, 16 КО/ТКО).

«Я дрался со многими великими европейскими бойцами, спарринговал со многими отличными левшами из Европы. И в чём моя особенность — я хорошо запоминаю информацию, потому что это то, что я люблю делать. Кроме того, могу многому научиться перед поединком. Особенно если предстоит бой с Усиком, чувак. Честно говоря, я буду тренироваться для этого боя так, будто смертельно напуган, и именно это позволит мне раскрыться на максимум.

Я не собираюсь бегать, ведь бегство — это не про меня. Но я буду тренироваться так, словно мне страшно за свою жизнь, вот тогда добьюсь лучшей версии самого себя. А ещё просто хочу доказать людям, чего стою. Этот бой с Усиком возник буквально ниоткуда год назад… По моему мнению, у Усика больше достижений, чем у Канело. Как только я его побью, никто уже не сможет отрицать моё место в истории бокса», — приводит слова Бенавидеса портал Bad Left Hook.