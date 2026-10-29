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Канело провёл финальную битву взглядов с непобеждённым Мбилли перед поединком за пояс WBC

Канело провёл финальную битву взглядов с непобеждённым Мбилли перед поединком за пояс WBC
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес провёл финальную битву взглядов с непобеждённым французом камерунского происхождения Кристианом Мбилли в преддверии поединка, который состоится 1 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На кону противостояния будет стоять титул чемпиона мира WBC в весовой категории до 76,2 кг.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Сауль Альварес — Кристиан Мбилли
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Кристиан Мбилли

Фото: Кадр из трансляции

Альварес имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.

Мбилли, в свою очередь, в своём профессиональном рекорде в боксе имеет 30 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, не имеет ни одного поражения, а один поединок был признан ничьей.

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