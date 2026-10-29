Ислам Дулатов проведёт следующий поединок в UFC в декабре — инсайдер

Боец UFC, представляющий Турцию и выступающий в полусреднем весе, Ислам Дулатов проведёт следующий поединок с представителем Грузии Леваном Чохели 5 декабря на турнире UFC Fight Night 295. Об этом сообщает авторитетный нидерландский инсайдер портала Eurosport Nederland Марсель Дорфф на своей странице в социальной сети Х.

Ислам выступает в качестве профессионала в смешанных единоборствах с 2019 года. Дулатов имеет в своём профессиональном рекорде 12 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и одно поражение.

Леван, в свою очередь, дебютировал на профессиональном уровне в 2016 году в грузинской организации GMMAF. Его рекорд в ММА составляет 15 побед и три поражения.