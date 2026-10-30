«Его должны были лишить титула». Экс-боец UFC поддержал критику в адрес Ислама Махачева

Бывший боец UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Брендан Шауб предположил, что президент UFC Дана Уайт осудил чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева за проведение поединков раз в год, поскольку руководство лиги изменило политику в отношении бойцов, исповедующих ислам, на более жёсткую. Также Брендан выразил уверенность в том, что Махачева должны были лишить пояса UFC.

«Вот моя главная проблема, вот почему он чертовски не величайший из всех времён и народов, именно поэтому. Дело было практически решено, подписано, сделано — Ислам должен был драться с Карлосом Пратесом в Торонто в январе. И вдруг Ислам говорит: «Нет, Рамадан, я не буду с ним драться». Вы знаете, Дана преклоняет колено перед дагестанцами… Перед ними он говорит: «Всё нормально, ты дерёшься раз в год», но наконец-то ему надоело. Дана говорит: «Хорошо, мы устроим промежуточный бой за временный титул».

Они должны были бы лишить его титула, но всё равно продолжают склоняться перед ним. Вот почему нужно быть осторожным при провозглашении новых чемпионов, если они родом оттуда, вот почему. Они дерутся один раз в год, этого недостаточно, это плохо. Это огромная проблема, слон в комнате, вот почему вы не можете иметь чемпионов этой религии, вы не сможете вести бизнес таким образом… Это просто не чемпионская фигня уровня величайшего в истории», — приводит слова Шауба портал Bloody Elbow.