Камару Усман заявил, что смог бы на пике побить Жоржа Сен-Пьера

Бывший чемпион UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман выразил уверенность в том, что на пике своей карьеры смог бы победить члена Зала славы UFC канадца Жоржа Сен-Пьера.

«Нет такого понятия — величайший за всю историю. Есть только величайший своего времени. Каждое поколение, каждая эпоха имеет своих чемпионов, своих мастеров, которые становятся лучшими именно в рамках своей эпохи. Я огромный поклонник Жоржа Сен-Пьера и считаю, что он действительно великий спортсмен. Думаю, в своё время он был лучшим из лучших. И, будучи таким же конкурентоспособным человеком, каким я являюсь сейчас или был раньше, полагаю, что в моё время я был достаточно хорош, чтобы одолеть его. Но это всего лишь моя точка зрения. Это не значит, что так обязательно произошло бы. Уверен, сам он тоже чувствовал, потому что был настоящим бойцом, что мог бы точно победить любого», — приводит слова Усмана аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.