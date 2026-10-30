Пэдди Пимблетт объяснил, почему хочет вновь сразиться с Гейджи, а не подраться с Топурией

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что предпочёл бы вновь сразиться с чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи, а не подраться с экс-обладателем пояса UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Я бы предпочёл провести реванш с Гейджи, а не бой с Илией, поскольку хочу стать чемпионом UFC. Я ненавижу Илию, не поймите меня неправильно. Конечно, я бы предпочёл победить Илию, а затем Джастина, но сейчас пояс у Джастина», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Пимблетт имеет в своём профессиональном рекорде 24 победы, из которых семь были одержаны нокаутом, и четыре поражения.