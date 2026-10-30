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«Волкановски сказал бы то же самое». Силва — о величайшем полулегковесе в истории UFC

«Волкановски сказал бы то же самое». Силва — о величайшем полулегковесе в истории UFC
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Бразильский боец Жан Силва считает соотечественника Жозе Альдо величайшим полулегковесом в истории UFC, несмотря на успехи действующего чемпиона дивизиона Александра Волкановски. Свою позицию претендент объяснил продолжительным периодом доминирования Альдо в весовой категории.

«Мы говорим о 10 годах без поражений и чемпионском статусе. Это многое значит, и, думаю, Волкановски с этим согласился бы. Если кто и обладает достаточным авторитетом и опытом, чтобы рассуждать об этом, так это сам Волкановски. И, я думаю, он сказал бы то же самое», — сказал Силва в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

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