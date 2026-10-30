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Вальдо Кортес-Акоста и Джонни Уокер возглавят турнир UFC Fight Night 293 — MMA Fighting

Вальдо Кортес-Акоста и Джонни Уокер возглавят турнир UFC Fight Night 293 — MMA Fighting
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Тяжеловесы Вальдо Кортес-Акоста и Джонни Уокер проведут главный бой турнира UFC Vegas 124, который состоится 7 ноября на арене «Мета Апекс». Поединок назначен в короткие сроки после отмены первоначального главного события. Как сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, бой уже согласован. Пока неизвестно, будет ли он рассчитан на пять или три раунда.

Изначально турнир должен был возглавить поединок в полусреднем весе между Габриэлем Бонфимом и Шоном Брэди, однако американец снялся из-за травмы. Бонфим также не выступит 7 ноября — его планируют включить в кард другого турнира.

Кортес-Акоста подходит к бою после двух поражений подряд решением судей — от Кёртиса Блэйдса и Александра Волкова. Уокер ранее выступал в полутяжёлом весе, а в октябре успешно дебютировал в тяжёлой категории. На турнире UFC 332 бразилец нокаутировал Мика Паркина ударом коленом.

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