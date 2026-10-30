Габриэль Бонфим отреагировал на отмену боя с Шоном Брэди на турнире UFC Fight Night 293

Бразильский боец полусреднего веса Габриэль Бонфим прокомментировал отмену поединка с американцем Шоном Брэди, который должен был возглавить турнир UFC Fight Night 293 7 ноября. Соперник снялся с боя из-за стафилококковой инфекции.

«Как некоторые из вас уже знают, мой бой отменён. Шон Брэди снялся. Он говорит, что получил травму. За неделю до поединка он сообщает нам, что травмирован. Этого не понять, правда? Но бог всё знает, и мы продолжаем двигаться вперёд. К сожалению, 7 ноября я не буду драться. Но верю, что скоро появятся новости. Мы продолжаем идти дальше. Цель только одна — стать чемпионом. Будем двигаться к ней. Спасибо всем, очень ценю вашу поддержку», — сказал Бонфим в видео для социальной сети.

Бразилец подходит к отмене поединка на серии из пяти побед. Пока неизвестно, когда он вернётся в октагон.