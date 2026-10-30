Веласкес — о Махачеве: попадал по мне ударами, которыми вообще никто не мог меня достать

44-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Кейн Веласкес высоко оценил навыки чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева и вспомнил, как тот удивлял его во время совместных спаррингов.

«Мне нравятся все бойцы. Да, не думаю, что есть кто-то, к кому я отношусь хуже или кем перестал восхищаться, как раньше. Но сейчас есть бойцы с определёнными навыками, которые действительно выделяются. Например, Ислам — один из моих товарищей по команде, из команды Хабиба [Нурмагомедова]. Хабиб и Ислам… Ислам чертовски хорош в этом спорте, он невероятно разносторонний боец.

Когда он только начинал свой путь, мы иногда спарринговали, в лёгком режиме. И он попадал по мне такими ударами, которыми вообще никто не мог меня достать. А он мог! Я думал: «Какого чёрта? Откуда это вообще взялось?» И тогда я понял: этот парень действительно хорош.

Но у каждого есть что-то особенное, что он привносит в этот спорт. И мне нравятся они все», — сказал Веласкес в интервью Shawn Ryan Show.