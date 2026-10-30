Волкановски признался, что его задевает недостаток внимания со стороны австралийских СМИ

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски считает, что его достижения заслуживают признания наравне с успехами других выдающихся австралийских спортсменов. При этом боец отметил, что общественность проявляет к нему гораздо больше внимания и любви, чем некоторые представители ведущих СМИ страны.

«Считаю ли я, что мои достижения должны быть в одном ряду с достижениями величайших спортсменов? Да, считаю. Многие будут стараться держаться подальше от этого вида спорта. Но не обычные люди. Я получаю много любви от публики. Мы могли бы находиться в одном ряду со множеством других спортсменов, и это заметно по тому, сколько людей подходят ко мне и общаются со мной.

Меня немного задевает, что некоторые ведущие СМИ никогда не пытаются это показать. Возможно, они просто не знают. Я расстраиваюсь, потому что, послушайте, я знаю, что чувствуют люди и кого им хотелось бы видеть на своих экранах, но вы не собираетесь этому способствовать. Я очень благодарен тем, кто всё-таки это делает», — сказал Волкановски в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.