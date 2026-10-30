«Мне всё равно, к какой религии он принадлежит». Шауб объяснил свои слова о Махачеве

Бывший боец UFC Брендан Шауб заявил, что его высказывания о неактивности чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева вырвали из контекста. Ранее Шауб раскритиковал решение россиянина не проводить поединок во время Рамадана и заявил, что UFC следовало лишить его титула.

«Это было опубликовано Happy Punch. Там говорится, что Брендан Шауб выступил с резкой критикой, заявив, что в UFC не может быть чемпионов-мусульман. «Ислам Махачев решил не драться из-за Рамадана. Его надо было лишить титула, но Дана прогибается под него. Ладно, Брендан, это уже перебор. Не стоило этого говорить. Именно поэтому нельзя допускать, чтобы чемпионами становились представители этой религии? Они дерутся раз в год?»

А теперь послушайте. Все, все вокруг — и я понимаю, что сейчас я удобная мишень. Очень весело подхватить эту историю и называть меня фанатиком, расистом, исламофобом и всем в таком духе. Но вы обратились совершенно не по адресу. Это не извинения. Я не собираюсь извиняться. Просто вы понятия не имеете, о чём говорите.

Ислам мог бы быть христианином, иудеем, кем угодно. Это не имеет никакого значения. Если боец неактивен, это проблема. И дело не в расе, не в поле и не в политике. Вообще неважно, левые вы или правые. Мне ни те ни другие не интересны. Мне интересны люди. Вот и всё.

Среди моих знакомых есть замечательные мусульмане, а есть ужасные. Есть замечательные католики, а есть ужасные. Есть замечательные иудеи, а есть ужасные. Мне всё равно. Мне совершенно всё равно. Здесь нет никакой нетерпимости или расизма. Хорошая попытка, но ничего не выйдет. Может, уже оставим эту тему и пойдём дальше?

Раздражает ли меня, что Ислам не дерётся, хотя сам говорил, что будет выступать? Да. Имеет ли это какое-то отношение к его расе или религии? Боже упаси. Мне абсолютно всё равно, к какой религии он принадлежит. Но когда речь идёт о неактивности чемпиона, это действительно раздражает. Очень раздражает. Думаю, многие болельщики со мной согласятся. Болельщиков расстраивает, когда чемпионы редко выходят в октагон. Вот и всё», — сказал Шауб в видео для своего канала.