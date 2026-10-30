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Джошуа Ван признался, что почти не смотрит бои других бойцов

Джошуа Ван признался, что почти не смотрит бои других бойцов
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван рассказал о необычной привычке: он практически не следит за поединками других спортсменов и предпочитает изучать только тех соперников, с которыми ему предстоит встретиться в октагоне.

«Я не особо смотрю бои. Моя мама смотрит их чаще меня. Она говорит: «Спускайся, давай посмотрим!» А я отвечаю: «Не-а» и ухожу наверх», — рассказал Ван в интервью Лоре Санко для UFC.

Ван добавил, что перед недавней защитой титула против бывшего чемпиона Александра Пантожи всё же изучал поединки соперника. Он смотрел их на телефоне и предпочитал делать это в одиночестве. Иногда чемпион также следит за выступлениями обладателя пояса UFC в легчайшем весе Петра Яна и чемпиона полулёгкого дивизиона Александра Волкановски.

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