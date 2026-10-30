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Джошуа Ван допустил бой с Петром Яном за титул UFC

Джошуа Ван допустил бой с Петром Яном за титул UFC
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван заявил, что заинтересован в поединке с обладателем пояса в легчайшем дивизионе Петром Яном, однако пока хочет сосредоточиться на своей весовой категории.

«Бой с Петром Яном? Конечно! Да, если подходящее время для этого наступит. Но сейчас я хочу творить историю в наилегчайшем весе. Посмотрим, как всё сложится», — рассказал Ван в интервью Лоре Санко для UFC.

Во время турнира UFC 331 Ван во второй раз победил Александра Пантожу и защитил титул в своём дивизионе. Теперь он готовится к встрече с анголо-португальцем Манелем Капе на турнире UFC 336, который состоится 30 января в Торонто, Канада.

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