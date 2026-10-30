Пэдди Пимблетт рассказал, как собирается победить Джастина Гейджи в реванше

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт заявил, что в случае повторного поединка с американцем Джастином Гейджи с первых секунд постарается перевести соперника в партер и провести удушающий приём. Первый бой спортсменов завершился победой Гейджи.

«Да, если бы я снова дрался с ним, то пошёл бы в проход в ноги в первые 10 секунд. Я бы хотел провести этот реванш. Я бы сразу попытался перевести его на спину и задушить.

Не думаю, что он вообще будет драться снова. Хотя, возможно, он всё-таки вернётся. Но я не знаю, потому что он уже никогда не испытает такого же чувства, как после завоевания пояса в Белом доме. Мои тренеры сказали мне: «Если бы ты оказался в такой ситуации, я бы посоветовал тебе завершить карьеру». Нет смысла гнаться за чем-то ещё, если ты уже не испытаешь более ярких эмоций, чем после победы и завоевания пояса в Белом доме», — сказал Пимблетт в интервью How U Livin J Piven.