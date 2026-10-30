Жозе Альдо объяснил, почему плакал после поражения от Конора Макгрегора

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полулёгком весе бразилец Жозе Альдо рассказал, что причиной его слёз после поражения от ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 194 стало не само фиаско, а осознание того, что у него больше не будет возможности взять реванш.

«Я много плакал, потому что после поражения думал: «Чёрт, теперь будет реванш, ведь я был доминирующим чемпионом». До того момента я был первым и единственным чемпионом в истории полулёгкого веса. Поэтому я считал, что мы снова подерёмся и всё сложится совершенно иначе.

Но потом в раздевалку пришёл Дана Уайт и сказал, что Конор больше не может уложиться в лимит веса, поэтому этот бой не состоится. Он заявил, что перейдёт в лёгкий вес, потому что ему слишком тяжело укладываться в 66 кг и он больше не сможет этого делать. Это был последний раз, когда он выступал бы в полулёгком весе независимо от результата. Вот почему я плакал. Все думают, что я плакал из-за поражения. Нет, я плакал, потому что понимал: мы больше не будем драться. У меня не было возможности вернуть эту победу», — сказал Альдо в интервью Mundo da Luta.

Поединок состоялся в декабре 2015 года в Лас-Вегасе. Макгрегор нокаутировал бразильца за 13 секунд и завоевал титул UFC в полулёгком весе. После этого ирландец больше не возвращался в дивизион.