Ренато Мойкано намерен завершить контракт с UFC и стать свободным агентом

Бразильский боец Ренато Мойкано заявил, что планирует провести все оставшиеся по действующему соглашению с UFC поединки, после чего рассмотрит возможность продолжения карьеры в статусе свободного агента. Сейчас у спортсмена осталось три боя по контракту с организацией.

«Пока не знаю, что об этом думать. Нужно подождать. Я проведу этот бой, затем — следующий и посмотрю, как буду себя чувствовать и сколько зарабатываю в UFC. Если деньги хорошие и всё того стоит — отлично, продолжим. Если нет, у меня есть и другие занятия, которые могут меня обеспечить.

У меня есть свой бизнес, YouTube-канал, зал и другие проекты. Я также начинаю заниматься менеджментом нескольких бойцов в Бразилии. 5 декабря у меня состоится шоу, посвящённое ММА. Так что — кто знает? Я пока ничего не планирую.

Но я определённо хочу завершить этот контракт. Хочу провести все бои, а потом посмотрим, что будет дальше. Мне также хотелось бы стать свободным агентом — просто посмотреть, каково это. В Бразилии я становлюсь всё более популярным. Кто знает, может быть, займусь боксом, стану инфлюенсером или попробую что-то ещё за пределами ММА. Так что я не слишком переживаю», — приводит слова Мойкано издание MMA Fighting.