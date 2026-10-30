Менеджер Леснара заявил, что Брок до сих пор был бы чемпионом UFC, если бы не болезнь

Пол Хейман, многолетний менеджер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Брока Леснара, заявил, что дивертикулит помешал американцу добиться ещё бо́льших успехов в ММА.

«Если бы у него не было дивертикулита, он никогда бы не потерпел поражение в UFC. Никогда. Он до сих пор был бы чемпионом в 49 лет. На этой планете нет никого, кто мог бы с ним сравниться. Никто. Никто. Никто. Никто не продержался бы с ним даже до конца первого раунда. Это невозможно», — сказал Хейман в интервью Грэму Бенсингеру.

Леснар завоевал титул UFC в тяжёлом весе в 2008 году, победив Рэнди Кутюра техническим нокаутом во втором раунде. Однако проблемы со здоровьем, связанные с дивертикулитом, помешали продолжению его карьеры. В 2011 году американец ушёл из ММА после поражений от Кейна Веласкеса и Алистара Оверима. В 2016 году Леснар ненадолго вернулся в октагон и победил Марка Ханта на турнире UFC 200, однако результат поединка позднее изменили на несостоявшийся бой.