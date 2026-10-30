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Менеджер Леснара заявил, что Брок до сих пор был бы чемпионом UFC, если бы не болезнь

Менеджер Леснара заявил, что Брок до сих пор был бы чемпионом UFC, если бы не болезнь
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Пол Хейман, многолетний менеджер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Брока Леснара, заявил, что дивертикулит помешал американцу добиться ещё бо́льших успехов в ММА.

«Если бы у него не было дивертикулита, он никогда бы не потерпел поражение в UFC. Никогда. Он до сих пор был бы чемпионом в 49 лет. На этой планете нет никого, кто мог бы с ним сравниться. Никто. Никто. Никто. Никто не продержался бы с ним даже до конца первого раунда. Это невозможно», — сказал Хейман в интервью Грэму Бенсингеру.

Леснар завоевал титул UFC в тяжёлом весе в 2008 году, победив Рэнди Кутюра техническим нокаутом во втором раунде. Однако проблемы со здоровьем, связанные с дивертикулитом, помешали продолжению его карьеры. В 2011 году американец ушёл из ММА после поражений от Кейна Веласкеса и Алистара Оверима. В 2016 году Леснар ненадолго вернулся в октагон и победил Марка Ханта на турнире UFC 200, однако результат поединка позднее изменили на несостоявшийся бой.

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