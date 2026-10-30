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«Никто не хочет смотреть этот бой». Шон О’Мэлли — о трилогии с Мерабом Двалишвили

«Никто не хочет смотреть этот бой». Шон О’Мэлли — о трилогии с Мерабом Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли признался, что хочет провести третий поединок с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Американец считает, что ему необходимо взять реванш за два поражения.

«Мне нужно вернуть ему должок, но, похоже, сейчас никто не хочет смотреть этот бой. А я хочу. Он единственный человек, которому я проигрывал. Это единственное поражение в моём рекорде. Я бы очень хотел поквитаться с ним», — заявил О’Мэлли в подкасте Брэдли Мартина.

Двалишвили дважды победил американца: сначала решением судей на турнире UFC 306 в сентябре 2024 года, а затем – удушающим приёмом на UFC 316 в июне 2025-го. При этом О’Мэлли ранее проигрывал Марлону Вере, но в 2024 году взял реванш у эквадорца.

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