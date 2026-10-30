Экс-чемпион UFC выступил с критикой в адрес лиги, поддержав Александра Волкова

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг отреагировал на пост, в котором приводилась статистика россиянина Александра Волкова за последние восемь поединков и указывалось, что Драго мог бы идти на серии из восьми побед, если бы не «ограбление» в бою с французом Сирилем Ганом.

«Вот почему этот вид спорта перестал быть спортом. Теперь это просто развлечение. Прошли те времена, когда люди хотели смотреть, как лучшие дерутся с лучшими. Ни в одном другом виде спорта такого нет. Победа есть победа. Но почему-то только в ММА победа не считается достойной, если она не соответствует массовым стандартам», – написал Стерлинг на своей странице в социальной сети Х.