Диллашоу встал на защиту Сириля Гана, оправдав его нелегитимные удары в бою с Перейрой

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, а ныне аналитик и эксперт американец Ти Джей Диллашоу выступил в защиту действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана, оправдав его нелегитимные удары в бою с бразильцем Алексом Перейрой. Также Диллашоу поддержал легендарного рефери Херба Дина, который также подвергся критике за работу на этом поединке.

«Это [нелегитимные удары Сириля в бою с Перейрой] раздули до невероятных масштабов. Очевидно, все являются фанатами Перейры. Они хотят, чтобы победу одержал Алекс, и стремятся зафиксировать запрещённые удары. Это выглядит так: он наносил их непреднамеренно, а Перейра двигал головой во время ударов. Я думаю, Херб Дин также незаслуженно получает много критики. Просто безумие идти на бой и видеть, как все освистывают Херба Дина. Мне его искренне жалко. Не считаю, что у Гана была цель нарушать правила», — приводит слова Диллашоу портал MMA Mania.