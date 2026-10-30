15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Диллашоу встал на защиту Сириля Гана, оправдав его нелегитимные удары в бою с Перейрой

Диллашоу встал на защиту Сириля Гана, оправдав его нелегитимные удары в бою с Перейрой
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, а ныне аналитик и эксперт американец Ти Джей Диллашоу выступил в защиту действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана, оправдав его нелегитимные удары в бою с бразильцем Алексом Перейрой. Также Диллашоу поддержал легендарного рефери Херба Дина, который также подвергся критике за работу на этом поединке.

«Это [нелегитимные удары Сириля в бою с Перейрой] раздули до невероятных масштабов. Очевидно, все являются фанатами Перейры. Они хотят, чтобы победу одержал Алекс, и стремятся зафиксировать запрещённые удары. Это выглядит так: он наносил их непреднамеренно, а Перейра двигал головой во время ударов. Я думаю, Херб Дин также незаслуженно получает много критики. Просто безумие идти на бой и видеть, как все освистывают Херба Дина. Мне его искренне жалко. Не считаю, что у Гана была цель нарушать правила», — приводит слова Диллашоу портал MMA Mania.

Материалы по теме
Ти Джей Диллашоу: Арман Царукян — самый физически подготовленный атлет в зале Калавитты