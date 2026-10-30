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«Всех обманывает, а от меня убежал». Доминик Рейес упрекнул Джона Джонса в лицемерии

«Всех обманывает, а от меня убежал». Доминик Рейес упрекнул Джона Джонса в лицемерии
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Бывший претендент за титул UFC в категории до 93 кг американец Доминик Рейес упрекнул бывшего оппонента, а также экс-обладателя титула UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе соотечественника Джона Джонса.

«Он просто всех обманывает, лжёт, говорит то и это. Джон неискренен, чувак… Вот почему все злятся, он просто пытается играть со всеми нами. После боя [с Джоном в 2020 году] я весь год добивался реванша. Он потерял пояс и перешёл в тяжёлый вес. Люди забывают и об этом — Джонс от меня убежал», — приводит слова Рейеса портал MMASucka.

Рекорд Доминика в смешанных единоборствах составляет 17 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и пять поражений. Рейес дебютировал в качестве профи 4 декабря 2014 года. В данный момент Доминик занимает восьмую строчку рейтинга в топ-15 полутяжёлого веса.

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