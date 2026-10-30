«Алекс способен завоевать третий пояс. Он крепкий парень». Экс-чемпион UFC — о Перейре

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич выразил уверенность в том, что бразилец Алекс Перейра всё ещё способен завоевать титул UFC в категории до 120 кг и стать первым чемпионом UFC в трёх разных весовых категориях.

«Как мне кажется, Алекс может завоевать третий пояс. Мне было 38 лет, когда я выиграл свой первый пояс. И считаю, что с ним всё будет хорошо. Он крепкий парень. Этот бой на турнире UFC в Белом доме был для него первым опытом в тяжёлом весе, и я полагаю, он уже показал свою готовность. Теперь Алекс знает, чего ожидать. Это непросто, но он всегда выходит на поединок подготовленным. Думаю, Алекс уже достиг этого уровня. Перейра уже завоевал два пояса в двух разных весовых категориях, так что можно сказать, что он сделал больше, чем я. А у меня всего один чемпионский титул», — приводит слова Миочича портал Bloody Elbow.