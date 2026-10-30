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Ренато Мойкано оказался тяжелее Тома Нолана в преддверии поединка на турнире UFC

Ренато Мойкано оказался тяжелее Тома Нолана в преддверии поединка на турнире UFC
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано и 14-й номер рейтинга UFC в категории до 70 кг австралиец Том Нолан успешно сделали вес в преддверии поединка, который состоится 1 ноября на турнире UFC Fight Night 292 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2026. UFC Fight Night 292, Лас-Вегас, США
Ренато Мойкано — Том Нолан
01 ноября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ренато Мойкано
Не началось
Том Нолан

Ренато Мойкано показал на весах 70,76 кг, а Том Нолан — 70,53 кг.

Профессиональный рекорд бразильского бойца составляет 21 победу, из которых три были одержаны нокаутом, семь поражений, а один поединок закончился ничьей. Мойкано в качестве профи в ММА дебютировал 20 мая 2010 года в бразильском промоушене Jungle Fight.

Профессиональный рекорд Тома Нолана составляет 11 побед, из которых четыре были одержаны нокаутом, и одно поражение. Австралиец дебютировал в качестве профи 17 декабря 2020 года в промоушене Eternal MMA.

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