Ренато Мойкано оказался тяжелее Тома Нолана в преддверии поединка на турнире UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано и 14-й номер рейтинга UFC в категории до 70 кг австралиец Том Нолан успешно сделали вес в преддверии поединка, который состоится 1 ноября на турнире UFC Fight Night 292 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ренато Мойкано показал на весах 70,76 кг, а Том Нолан — 70,53 кг.

Профессиональный рекорд бразильского бойца составляет 21 победу, из которых три были одержаны нокаутом, семь поражений, а один поединок закончился ничьей. Мойкано в качестве профи в ММА дебютировал 20 мая 2010 года в бразильском промоушене Jungle Fight.

Профессиональный рекорд Тома Нолана составляет 11 побед, из которых четыре были одержаны нокаутом, и одно поражение. Австралиец дебютировал в качестве профи 17 декабря 2020 года в промоушене Eternal MMA.