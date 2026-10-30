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Яна Сантос успешно сделала вес в преддверии поединка на турнире UFC в Лас-Вегасе

Яна Сантос успешно сделала вес в преддверии поединка на турнире UFC в Лас-Вегасе
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Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе россиянка Яна Сантос (Куницкая) и представительница Бразилии Луана Сантос успешно сделали вес в преддверии поединка, который состоится 1 ноября на турнире UFC Fight Night 292 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2026. UFC Fight Night 292, Лас-Вегас, США
Яна Сантос — Луана Сантос
01 ноября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Яна Сантос
Не началось
Луана Сантос

Яна показала на весах 61,46 кг, а Луана — 61,68 кг.

Сантос (Куницкая) является бывшим чемпионом промоушена Invicta FC в легчайшем весе (2017 год). В своём профессиональном рекорде Яна имеет 17 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, восемь поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

Луана дебютировала в качестве профессионального бойца ММА в июле 2021 года. Её рекорд составляет 11 побед, из которых шесть были одержаны досрочно, и два поражения.

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