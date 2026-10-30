Результаты турнира АСА 209: Одилов победил Фролова, Хамитов побил Махно

Сегодня, 30 октября, в Душанбе, Таджикистан, состоялся турнир АСА 209, в главном поединке которого прошёл поединок между Фаридуном Одиловым и Артёмом Фроловым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами ивента.

Результаты турнира АСА 209

Фаридун Одилов победил Артёма Фролова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Фелипе Бунес победил Азама Гафорова твистером (раунд 1, 4.13).

Бехруз Зухуров победил Висхана Кадирова техническим нокаутом (раунд 2, 1.28).

Куат Хамитов победил Алексея Махно техническим нокаутом (раунд 2, 0.44).

Фирдавс Зарипов победил Вагиза Исмагилова удушающим приёмом (Rear-Naked Choke) — (раунд 1, 1.25).

Алихан Мусаев победил Джахонгира Саиджамолова техническим нокаутом (раунд 2, 2.36).

Хафиз Сакибеков победил Никиту Подковальникова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Турал Рагимов победил Нашхо Галаева единогласным решением (29-28, 29-27, 29-28).

Клидсон Абреу победил Хамди Абдельвахаба единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26).

Бектур Женишбек Уулу победил Оятулло Муминова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Айк Казарян победил Эльдара Мунапова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Эмомахди Орзузода победил Холмурода Нурматова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Бахтовар Юнусов победил Сайдиокуба Кахрамонова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26).

Ахмед Хамзаев победил Мустафо Ашурзоду удушающим приёмом (Rear-Naked Choke) — (раунд 1, 3.26).

Саид Сафармамадов победил Али Машрапова техническим нокаутом (остановка доктором) — (раунд 1, 5.00).

Низамбек Абдрашитов победил Шадида Абдурзакова единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28).

Мамуржон Хамдамов победил Ивана Соловьёва техническим нокаутом (раунд 2, 3.52).