Чемпион UFC Махачев объявил, что его следующий бой станет одним из последних в ММА

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев объявил, что его следующий поединок против победителя грядущего противостояния между бразильцем Карлосом Пратесом и непобеждённым эквадорцем Майклом Моралесом станет одним из последних в профессиональной карьере в ММА.

«Мой следующий бой станет одним из последних в моей карьере. Говорят, Пратес слишком опасен для меня, а Моралес слишком хорош. Поэтому я хочу встретиться с лучшим из них и ещё раз доказать всем, кто лучший в мире», — написал Махачев на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, противостояние Карлоса и Майкла пройдёт на турнире UFC 336, который состоится 30 января в Торонто, а на кону будет стоять временный чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.