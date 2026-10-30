«Его удары точнее». Ковингтон назвал фаворита в бою Пратес — Моралес

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон предположил, кто станет победителем предстоящего поединка между бразильцем Карлосом Пратесом и непобеждённым эквадорцем Майклом Моралесом. Их противостояние состоится на турнире UFC 336 в Торонто, а на кону будет стоять временный пояс чемпиона UFC в категории до 77 кг.

«Я ставлю на Пратеса. Думаю, удары у него точнее. Моралес бьёт безрассудно, и я просто не думаю, что он будет готов к точным попаданиям Пратеса. Но никогда нельзя быть уверенным заранее. Именно поэтому они остаются один на один в клетке, и я никоим образом не принижаю достоинства Моралеса: это отличный боец, одержавший немало ярких побед. Просто мне кажется, что удары у Пратеса немного чище», — приводит слова Ковингтона портал MMAJunkie.