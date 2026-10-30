«Не могу представить, чтобы Мовсар сдался». Порье — о поражении Евлоева на UFC 333

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье признался, что концовка боя россиянина Мовсара Евлоева с действующим обладателем титула UFC в категории до 66 кг австралийцем Александром Волкановски вызывает у него вопросы. Противостояние Мовсара и Александра состоялось на турнире UFC 333 и завершилось победой Волкановски техническим нокаутом во втором раунде.

«Думаю, все были удивлены. И я полагаю, это перекликается с тем, что говорят многие фанаты: насколько сильно он был потрясён? Хотел ли он прекратить бой? Не могу представить, чтобы сам Мовсар сдался. Поэтому задаюсь вопросом, насколько сильно он был потрясён, когда оказался на земле и начал защищаться.

Как его друг и товарищ по команде, после того как я видел, как усердно он работает, сказал бы: если Мовсар был в сознании и понимал, где находится, тогда да, он сдался сам. Но если он был потрясён, дезориентирован и больше не понимал, в каком положении находится, тогда Мовсара просто побили. Только он сам знает ответ», — приводит слова Порье портал ActuMMA.