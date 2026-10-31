В команде Усика раскрыли, с кем Александр планирует провести прощальный бой по боксу

Сергей Лапин, являющийся директором команды 39-летнего непобеждённого бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, раскрыл, что его подопечный намерен в 2027 году спуститься в первый тяжёлый вес ради поединка против действующего обладателя поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) американца мексиканского происхождения Дэвида Бенавидеса.

«Александр планирует вернуться в первый тяжёлый вес в 2027 году и снова стать абсолютным чемпионом. Сначала мы рассматриваем бой за вакантный титул чемпиона мира. Затем цель состоит в том, чтобы встретиться с Дэвидом Бенавидесом для объединения всех поясов и становления абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе.

Мы видим 2027 год как последнюю главу его карьеры. Он хочет закончить её в статусе неоспоримого чемпиона в той категории, где впервые выиграл все титулы. Если мы собираемся сделать это, нам необходимо принять комплексный подход. Первый поединок – за мировой титул, второй – за звание абсолютного чемпиона. Усик никогда не был природным тяжеловесом. Первый тяжёлый вес – его дом. Он любит вызовы, поэтому поднялся выше, очистил супертяжёлый вес, а теперь возвращается домой, чтобы восстановить порядок», — приводит слова Лапина портал talkSPORT.