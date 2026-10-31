«Он — пришелец». Непобеждённый боксёр Усик — об игре Роналду в матче Про-Лиги с хет-триком

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Александр Усик (25-0, 16 КО/ТКО) оценил выступление нападающего и капитана «Аль-Насра» португальца Криштиану Роналду в матче 12-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Холудом» (5:3), в котором тот оформил хет-трик.

«Невероятная игра, невероятная игра. Криштиану — пришелец», — сказал Усик в интервью пресс-службе «Аль-Насра».

Третий гол Роналду во встрече с «Аль-Холудом» стал для него 985-м в карьере. На текущий момент 41-