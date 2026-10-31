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«Он — пришелец». Непобеждённый боксёр Усик — об игре Роналду в матче Про-Лиги с хет-триком

«Он — пришелец». Непобеждённый боксёр Усик — об игре Роналду в матче Про-Лиги с хет-триком
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Александр Усик (25-0, 16 КО/ТКО) оценил выступление нападающего и капитана «Аль-Насра» португальца Криштиану Роналду в матче 12-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Холудом» (5:3), в котором тот оформил хет-трик.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 12-й тур
29 октября 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
5 : 3
Аль-Холуд
Ар-Расс
0:1 Домингес – 16'     1:1 Анжело – 24'     2:1 Мане – 38'     2:2 Эссомба – 45+2'     3:2 Роналду – 66'     4:2 Роналду – 72'     5:2 Роналду – 81'     5:3 Домингес – 90+4'    

«Невероятная игра, невероятная игра. Криштиану — пришелец», — сказал Усик в интервью пресс-службе «Аль-Насра».

Третий гол Роналду во встрече с «Аль-Холудом» стал для него 985-м в карьере. На текущий момент 41-